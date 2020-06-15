Россиянка избила ребенка в лифте и попала на видео 

Инспекторы по делам несовершеннолетних разыскивают женщину, которая под камерой видеонаблюдения, установленной в лифте одной из красноярских многоэтажек, жестоко избила малолетнего ребенка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МВД . Журналисты Telegram-канала Baza уверяют, что неизвестную уже нашли.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в жилом доме на улице Вильского. В полицию обратилась жительница дома, которая, отсматривая записи с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте, наткнулась на ЧП.

В ролике, просочившемся в соцсети, запечатлена женщина с маленькой девочкой. После того, как двери лифта закрылись, ребенок получает удар ладонью наотмашь. Девочка упала. Женщина сделала еще несколько ударов по лежащему ребенку, затем подняла его и надела ему на голову капюшон. После этого они вышли из лифта.

«Стражи правопорядка установили, что женщина в этом доме не проживает. Покинув подъезд, она вместе с ребенком уехала на автомобиле такси», — говорится в сообщении.