Россиянка избила ребенка в лифте и попала на видео 

Инспекторы по делам несовершеннолетних разыскивают женщину, которая под камерой видеонаблюдения, установленной в лифте одной из красноярских многоэтажек, жестоко избила малолетнего ребенка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МВД. Журналисты Telegram-канала Baza уверяют, что неизвестную уже нашли.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в жилом доме на улице Вильского. В полицию обратилась жительница дома, которая, отсматривая записи с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте, наткнулась на ЧП.
В ролике, просочившемся в соцсети, запечатлена женщина с маленькой девочкой. После того, как двери лифта закрылись, ребенок получает удар ладонью наотмашь. Девочка упала. Женщина сделала еще несколько ударов по лежащему ребенку, затем подняла его и надела ему на голову капюшон. После этого они вышли из лифта.
«Стражи правопорядка установили, что женщина в этом доме не проживает. Покинув подъезд, она вместе с ребенком уехала на автомобиле такси», — говорится в сообщении.
Журналисты Telegram-канала Baza, сообщили, что инцидент произошел поздно вечером 14 июня. По их словам, опознать женщину помогли пользователи соцсетей: ее якобы узнала работница одного из местных кафе. Примечательно, что героиня видео не удивилась звонку из отдела полиции. Она заявила правоохранителям, что будет с ними общаться только после того, как получит на руки повестку.