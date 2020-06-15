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Для массового убийства в школе Волгограда у подростка было 18 коктейлей Молотова 

Lenta.ru 1 час назад
У готовящего массовое убийство в школе Волгограда 14-летнего подростка изъяли 18 коктейлей Молотова. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Рудник.
По ее словам, в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и устройств.
В его квартире изъяты самодельное взрывное устройство, компоненты и 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. ФСБ и СКР показали оперативное видео, на котором подросток рассказывает об изготовлении «горючей дряни».
На кадрах видны компоненты для изготовления взрывного устройства, разные емкости с горючими веществами. Свидетели сообщили следователям о месте, где задержанный испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся взрывное устройство и поражающие элементы из сработавших устройств.
Подросток заявил на допросе, что собирал бомбы и коктейли Молотова в развлекательных целях, чтобы привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда. Однако у следствия есть основания полагать, что он собирался устроить массовое убийство в школе, а жертвой должны были стать сотрудник учебного заведения и один из учеников, с которым у него был конфликт.
В настоящее время подросток арестован. Ему предъявлено обвинение. Следователи устанавливают его возможных сообщников.
О предотвращении массового убийства в школе сообщила ранее 15 июня ФСБ.
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Происшествия , Видео , ФСБ , СКР , Волгоград
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