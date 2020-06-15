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Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Следственный комитет России опубликовал видео со следственных мероприятий, которые проводятся в отношении подозреваемого в серии убийств и изнасилований. Преступления были совершены им в период с 2010 по 2020 годы на территории Каширского и Ступинского городских округов.
Маньяк из подмосковной Каширы заявил на камеру, что желание убивать у него появлялось «периодически раз в полгода или в год». На записи зафиксирован рассказ 53-летнего жителя Московской области о том, где оставил тело одной из жертв. Всего же, по данным следствия, мужчина подозревается в семи подобных эпизодах. Сейчас он заключен под стражу.
Происшествия , Видео , СКР
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