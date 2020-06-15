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Уилана предложили обменять на заключенных в тюрьмах США россиян 

Lenta.ru и ещё 9 40 минут назад
Уилана предложили обменять на заключенных в США россиян
Фото: ТАСС
Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков рассказал о возможности обмена гражданина США на Константина Ярошенко или Виктора Бута, заключенных в американских тюрьмах. Его слова цитирует РИА Новости.
«Служба внешней разведки ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко (…), они ведутся с декабря», — отметил Жеребенков.
В ответ на это замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан, отбывающих наказание в тюрьмах. Он добавил, что российская сторона до сих пор придерживается такой позиции.
Ранее Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений, однако источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что на ней, предположительно, нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ. Уилану предъявили обвинение в шпионаже в пользу США.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Политика , Константин Ярошенко , Сергей Рябков , Владимир Жеребенков , Виктор Бут , ФСБ , МИД , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , США
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