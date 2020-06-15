Уилана предложили обменять на заключенных в США россиян

Как сообщал «Рамблер», 15 июня в Мосгорсуде гражданин США Пол Уилан был приговорен к 16 годам заключения в колонии строго режима за шпионаж. Осужденный продолжал настаивать, что преступления не совершал: по версии обвинения, Уилан — кадровый разведчик, который вербовал сотрудников ФСБ Минобороны , а также собирал секретные сведения. Американца задержали при осуществлении одной из шпионских операций, детали которой не разглашаются.

«Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — цитирует агентство слова Жеребенкова.

Россиянин Виктор Бут был осужден в США в 2012 году на 25 лет заключения за попытку продажи оружия колумбийским повстанцам и, как следствие, за пособничество терроризму.

Летчик Константин Ярошенко осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы за подготовку к перевозке крупных партий кокаина из Латинской Америки в Африку.