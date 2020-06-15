Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шпиона Уилана могут обменять на заключенных в США россиян 

Павел Тиунов и ещё 13 12 минут назад
Уилана предложили обменять на заключенных в США россиян
Фото: ТАСС
Представители Службы внешней разведки США рассматривают возможность обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые в настоящее время отбывают заключение в американской тюрьме, заявил адвокат Уилана Владимир Жеребенков. По его словам, переговоры с российской стороной на эту тему ведутся с декабря 2019 года, сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», 15 июня в Мосгорсуде гражданин США Пол Уилан был приговорен к 16 годам заключения в колонии строго режима за шпионаж. Осужденный продолжал настаивать, что преступления не совершал: по версии обвинения, Уилан — кадровый разведчик, который вербовал сотрудников ФСБ и Минобороны, а также собирал секретные сведения. Американца задержали при осуществлении одной из шпионских операций, детали которой не разглашаются.
«Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — цитирует агентство слова Жеребенкова.
Россиянин Виктор Бут был осужден в США в 2012 году на 25 лет заключения за попытку продажи оружия колумбийским повстанцам и, как следствие, за пособничество терроризму.
Летчик Константин Ярошенко осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы за подготовку к перевозке крупных партий кокаина из Латинской Америки в Африку.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Политика , Константин Ярошенко , Владимир Жеребенков , Виктор Бут , ФСБ , Министерство обороны , Мосгорсуд , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов получил травму в ДТП на Садовом
Ефремов получил травму в ДТП на Садовом
Объявили нон грата: РФ озвучила Чехии ответную меру
Объявили нон грата: РФ озвучила Чехии ответную меру
«Мне его не жалко»: Познер о Ефремове
«Мне его не жалко»: Познер о Ефремове
Создано «эволюционное древо» коронавируса в России
Создано «эволюционное древо» коронавируса в России
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Видео
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение