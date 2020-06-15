Уилана предложили обменять на заключенных в США россиян

Представители Службы внешней разведки США рассматривают возможность обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые в настоящее время отбывают заключение в американской тюрьме, заявил адвокат Уилана Владимир Жеребенков. По его словам, переговоры с российской стороной на эту тему ведутся с декабря 2019 года, сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», 15 июня в Мосгорсуде гражданин США Пол Уилан был приговорен к 16 годам заключения в колонии строго режима за шпионаж. Осужденный продолжал настаивать, что преступления не совершал: по версии обвинения, Уилан — кадровый разведчик, который вербовал сотрудников ФСБ и Минобороны, а также собирал секретные сведения. Американца задержали при осуществлении одной из шпионских операций, детали которой не разглашаются.
«Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — цитирует агентство слова Жеребенкова.
Россиянин Виктор Бут был осужден в США в 2012 году на 25 лет заключения за попытку продажи оружия колумбийским повстанцам и, как следствие, за пособничество терроризму.
Летчик Константин Ярошенко осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы за подготовку к перевозке крупных партий кокаина из Латинской Америки в Африку.