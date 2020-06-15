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Стало известно о полученных в аварии травмах Ефремова 

Lenta.ru 39 минут назад
Стало известно о полученных в ДТП травмах Ефремова
Фото: ТАСС
Заслуженный артист России Михаил Ефремов получил травмы во время аварии в центре Москвы. Сейчас он восстанавливается после ДТП, сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС в понедельник, 15 июня.
Адвокат Ефремова затруднился раскрыть подробности о повреждениях актера.
«Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается», — отметил он.
Пашаев добавил, что предложение артиста о материальной помощи семье погибшего в смертельном ДТП водителя Сергея Захарова остается в силе. По его словам, защита Ефремова неоднократно пыталась выйти с ними на контакт, однако им так и не ответили.
«Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей», — сказал он.
8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Актер был отправлен под домашний арест.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС , Москва
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