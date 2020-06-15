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Ефремов получил травмы в смертельном ДТП 

Павел Тиунов 29 минут назад
Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, сам получил травмы, заявил ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев. В настоящее время, по его словам, актер восстанавливается.
«В результате автоаварии Ефремов получил повреждения», — констатировал юрист.
При этом Пашаев, ссылаясь на отсутствие специальных медицинских знаний, отказался пояснить, что именно повредил артист. Он подчеркнул, что в настоящее время его подзащитный занимается лечением.
Адвокат Ефремова также подчеркнул, что несмотря на отказ родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова от материальной помощи со стороны актера, предложение о досудебной компенсации морального и материального вреда остается в силе. Он отметил, что пока обратной связи нет, но надежд на диалог не оставляет.
«Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей», — заявил Пашаев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что родственники Захарова не намерены брать деньги Ефремова. В ответ Эльман Пашаев заявил, что семью погибшего используют, чтобы получить с артиста «больше». Однако юрист напомнил, что его подзащитный — «не олигарх».
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Происшествия , Видео , ДТП Ефремова , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС , Москва
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