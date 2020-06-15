Михаил Ефремов , устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве , сам получил травмы, заявил ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев. В настоящее время, по его словам, актер восстанавливается.

«В результате автоаварии Ефремов получил повреждения», — констатировал юрист.

При этом Пашаев, ссылаясь на отсутствие специальных медицинских знаний, отказался пояснить, что именно повредил артист. Он подчеркнул, что в настоящее время его подзащитный занимается лечением.

Адвокат Ефремова также подчеркнул, что несмотря на отказ родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова от материальной помощи со стороны актера, предложение о досудебной компенсации морального и материального вреда остается в силе. Он отметил, что пока обратной связи нет, но надежд на диалог не оставляет.

«Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей», — заявил Пашаев.