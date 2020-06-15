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Адвокат Ефремова сообщил, что его подзащитный получил травмы в ДТП на Садовом кольце 

ТАСС 1 час назад
Артист Михаил Ефремов также получил травмы в ДТП на Садовом кольце и сейчас восстанавливается после аварии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
"В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается", — сказал Пашаев.
Адвокат также отметил, что предложение Ефремова родственникам погибшего Сергея Захарова о материальной компенсации остается в силе.
"Мы неоднократно пытались выйти на контакт с ними, но пока обратной связи нет. Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей. Наше предложение о материальной помощи, конечно же, в силе", — отметил он.
ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого 57-летний Сергей Захаров умер в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови нашли следы наркотиков.
Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным. Актер также записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и заявил, что готов им оказывать любую помощь.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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