Артист Михаил Ефремов также получил травмы в ДТП на Садовом кольце и сейчас восстанавливается после аварии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается", — сказал Пашаев.

Адвокат также отметил, что предложение Ефремова родственникам погибшего Сергея Захарова о материальной компенсации остается в силе.

"Мы неоднократно пытались выйти на контакт с ними, но пока обратной связи нет. Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей. Наше предложение о материальной помощи, конечно же, в силе", — отметил он.

ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого 57-летний Сергей Захаров умер в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови нашли следы наркотиков.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным. Актер также записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и заявил, что готов им оказывать любую помощь.