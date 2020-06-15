Планировавший нападение на школу подросток попал на видео 

ФСБ предотвратила массовое убийство в школе в Волгограде , которое планировал осуществить подросток. На квартире у молодого человека в ходе обыска был обнаружен склад бутылок с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство, а также металлические поражающие элементы. По словам школьника, все информацию по изготовлению бомбы он черпал из Интернета.

Сейчас готовивший нападение на школу несовершеннолетний злоумышленник задержан, по данным следствия, ему предъявлено обвинение. Выясняются все обстоятельства дела, в том числе, были ли у подростка сообщники.