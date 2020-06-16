У москвички похитили со счетов 5 млн рублей

Неизвестный, используя поддельные документы, снял со счетов жительницы Москвы почти 5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД

15 июня в полицию обратилась женщина 1975 года рождения, которая сообщила, что у нее украли крупную сумму с банковских счетов.

"Установлено, что в марте неизвестный, используя поддельные документы (паспорт на имя заявительницы), с валютных счетов осуществил перевод денежных средств на рублевые счета, после чего в период со 2 марта по 8 июня вывел с данных счетов денежные средства в сумме 4,97 млн рублей", — рассказали в пресс-службе.

Полиция проводит проверку.