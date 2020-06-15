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Россиянин пытался устроить массовую стрельбу в школе 

Артём Кульша и ещё 37 1 час назад
Россиянин пытался устроить массовую стрельбу в школе
Фото: ТАСС
Подросток планировал нападение на школу в Волгограде, но был задержан. Об этом в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили ТАСС.
По версии спецслужбы, 15-летний житель Волгограда планировал напасть на одну из местных школ. Его планы были раскрыты. Молодой человек был задержан.
У него были обнаружены и изъяты холодное оружие, бутылки с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы и записи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению вооруженных нападений на образовательные учреждения.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении террористического акта на одном из рынков в Симферополе. Его готовили пятеро граждан России, связанные с радикальными формированиями, действующими на территории Украины. Они были задержаны.
12 мая в ФСБ сообщили о предотвращении в городе Кимры Тверской области теракта, который готовил 19-летний гражданин России. Он был арестован.
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Волгоград
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