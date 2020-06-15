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В запертой машине умерли двое детей в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
В запертой машине умерли двое детей в США
Фото: РИА Новости
Мужчина в американском городе Талса (штат Оклахома) оставил двух маленьких детей запертыми в машине, из-за чего оба ребенка погибли, сообщает телеканал Fox23 со ссылкой на полицейский отчет.
По данным правоохранительных органов, в субботу днем 31-летний Дастин Ли Деннис ездил с четырехлетней дочерью и трехлетним сыном в магазин. Он вернулся домой, лег спать и проспал около пяти часов. Проснувшись, мужчина понял, что детей в доме нет, их он обнаружил в машине и перенес в дом. Прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть детей, причина смерти не уточняется, предает РИА «Новости».
«Детей не проверяли почти пять часов, пока они находились в машине», — сообщили в полиции.
Отцу предъявлены обвинения в убийстве второй степени, он находится под стражей.
В день трагедии температура воздуха в городе превышала 30 градусов тепла.
Подобный инцидент произошел ранее в Аризоне. Тогда двое детей скончались в запертых автомобилях из-за жары.
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Происшествия , РИА Новости , США , Талса
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