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В России от коронавируса умерло более 7000 человек 

Свободная пресса 36 минут назад
В России за последние сутки было зафиксировано 8246 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 15 июня достигло 537210.
За время эпидемии от COVID-19 умер 7091 человек (143 за последние сутки), выздоровели 284539 (4489 человек за последние сутки).
Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1359, ещё 689 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где зафиксировали 252 случая. Также в пятёрке Свердловская область с 233 случаями и Воронежская область с 220.
Напомним, 14 июня в России было зафиксировано 8835 новых случаев заражения коронавирусом.
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