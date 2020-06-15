Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона . Об этом 15 июня сообщил телеканал France Info со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что беспорядки начались в ночь на 13 июня, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре Дижона и напали на кальянную Le Black Pearl. По данным очевидцев и видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.

Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon. pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5— al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020 Вице-прокурор Дижона сообщил об 11 раненых, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии. Пока никто не был арестован.

Как сообщил телеканал, речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение одного из чеченцев.

Отмечается, что в ночь на 14 июня представители обеих группировок встретились для урегулирования разногласий. Тем не менее, по просьбе мэра охрана правопорядка в Дижоне будет усилена двумя ротами полицейского спецназа.