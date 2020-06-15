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Более 10 человек пострадали в массовых столкновениях с участием чеченцев во Франции — ТВ 

Украина.ру 43 минуты назад
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона. Об этом 15 июня сообщил телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что беспорядки начались в ночь на 13 июня, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре Дижона и напали на кальянную Le Black Pearl. По данным очевидцев и видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.
Вице-прокурор Дижона сообщил об 11 раненых, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии. Пока никто не был арестован.
Как сообщил телеканал, речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение одного из чеченцев.
Отмечается, что в ночь на 14 июня представители обеих группировок встретились для урегулирования разногласий. Тем не менее, по просьбе мэра охрана правопорядка в Дижоне будет усилена двумя ротами полицейского спецназа.
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Происшествия , Видео , Дижон , Франция , Чеченская Республика
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