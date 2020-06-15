Умерла лжехирург Алена Верди

Пластический хирург Алена Верди скончалась в Краснодаре. От ее рук пострадали десятки женщин, одна из них умерла через сутки после операции.
Верди ушла из жизни, не приходя в сознание. Последние дни она находилась в тяжелом состоянии, передает «Пятый канал».
Предварительная причина смерти — отравление. 30 мая женщину обнаружили в косметологическом кабинете без сознания.
Верди проходила обвиняемой по уголовному делу за чудовищные издевательства над телами пациенток. Сначала она находилась в СИЗО, потом суд смягчил меру пресечения на домашний арест. Однако женщина вместо этого разгуливала по городу.
Как установили следователи, дипломы Верди — подделка, а образования для работы у нее не было.
В 2019 году сообщалось о смерти пациентки частной клиники на операционном столе.