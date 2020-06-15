Умерла лжехирург Алена Верди

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Пластический хирург Алена Верди скончалась в Краснодаре . От ее рук пострадали десятки женщин, одна из них умерла через сутки после операции.

Верди ушла из жизни, не приходя в сознание. Последние дни она находилась в тяжелом состоянии, передает «Пятый канал».

Предварительная причина смерти — отравление. 30 мая женщину обнаружили в косметологическом кабинете без сознания.

Верди проходила обвиняемой по уголовному делу за чудовищные издевательства над телами пациенток. Сначала она находилась в СИЗО , потом суд смягчил меру пресечения на домашний арест. Однако женщина вместо этого разгуливала по городу.

Как установили следователи, дипломы Верди — подделка, а образования для работы у нее не было.

В 2019 году сообщалось о смерти пациентки частной клиники на операционном столе.