Мужчина разорвал паспорт Украины и бежал в Крым

Мужчина с разорванным паспортом Украины пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска и был задержан российскими пограничниками, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"За незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин без действительных документов, удостоверяющих личность. Обойдя беспрепятственно посты на сопредельной территории, он был задержан российскими пограничниками в районе села Перекоп", — говорится в сообщении.
Пограничниками установлено, что нарушителем является мужчина 1987 года рождения.
"При нем обнаружен разорванный на две части паспорт гражданина Украины. Задержанный пояснил, что документ ему испортил работодатель, у которого тот неофициально трудился разнорабочим. Свое желание попасть в Крым мужчина объяснил поисками новой работы и хорошей заработной платы", — отметили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.