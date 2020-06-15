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В Крыму задержали мужчину с разорванным паспортом Украины 

Luga1news.ru 35 минут назад
Мужчина разорвал паспорт Украины и бежал в Крым
Фото: РИА Новости
Мужчина с разорванным паспортом Украины пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска и был задержан российскими пограничниками, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"За незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин без действительных документов, удостоверяющих личность. Обойдя беспрепятственно посты на сопредельной территории, он был задержан российскими пограничниками в районе села Перекоп", — говорится в сообщении.
Пограничниками установлено, что нарушителем является мужчина 1987 года рождения.
"При нем обнаружен разорванный на две части паспорт гражданина Украины. Задержанный пояснил, что документ ему испортил работодатель, у которого тот неофициально трудился разнорабочим. Свое желание попасть в Крым мужчина объяснил поисками новой работы и хорошей заработной платы", — отметили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия , ФСБ , Республика Крым
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