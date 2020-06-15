Мужчина с ножом в голове дошел до больницы

В китайском городе Сяньнин, провинция Хубэй, в больницу пришел мужчина, в голове которого застрял огромный нож мясника. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пострадавший утверждает, что получил травму во время драки. После ссоры противник ударил его ножом по лбу. Лезвие рассекло голову и застряло в черепе. Несмотря на это, мужчине удалось самостоятельно добраться до больницы.

Чтобы извлечь нож, потребовалась срочная хирургическая операция. Пациент остается в больнице в стабильном состоянии. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

В апреле сообщалось, что в Китае прооперировали пожилого мужчину, 26 лет ходившего с 10-сантиметровым ножом в голове. Он утверждал, что его вонзили преступники во время ограбления.