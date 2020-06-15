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У московского пенсионера украли из Mercedes сумку с 1 млн рублей 

ИА Regnum и ещё 1 41 минуту назад
У пенсионера украли из Mercedes 1 млн рублей
Фото: ТАСС
В Москве у пенсионера похитили сумку с деньгами, сообщает 15 июня агентство «Москва» со ссылкой на данные ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошёл в Гагаринском переулке. Обратившийся в полицию вечером 14 июня пенсионер 1968 года рождения рассказал, что его обокрали. Из автомобиля Mercedes-Benz GLS неизвестный преступник похитил сумку с более чем 1 млн рублей.
Полиция проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, мужчину обвиняют в ограблении 91-летней женщины в Самарской области. Следователи считают, что подозреваемый силой потребовал от женщины отдать ему деньги.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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