Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведица ударила лопатой мужчину в Хабаровском крае 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Легко отделался: Медведица ударила лопатой россиянина
Фото: РИА Новости
В Николаевском районе Хабаровского края сборщик папоротника наткнулся на медведицу с двумя медвежатами, в результате чего медведица бросилась защищать медвежат, ударив мужчину лопатой. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, пострадавший самостоятельно добрался до Николаевска-на-Амуре и обратился в больницу, где ему была оказана помощь. В районной администрации рассказали, что в настоящее время мужчина находится на амбулаторном лечении.
Жителей района призвали проявить бдительность и не ходить в лес во избежание тяжких последствий.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Газета.Ru: последние новости
СМИ сообщили о гибели "Доктора Смерть" из Краснодара СМИ сообщили о гибели "Доктора Смерть" из Краснодара В Москве вылечились после заражения коронавирусом еще 1 549 пациентов В Москве вылечились после заражения коронавирусом еще 1 549 пациентов В СК заявили, что стрелявший по сотрудникам ГИБДД мужчина жив В СК заявили, что стрелявший по сотрудникам ГИБДД мужчина жив
Происшествия , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
00:57
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
Общество
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
01:59
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение