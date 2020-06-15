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Ученого из Петербурга обвинили в шпионаже в пользу КНР и госизмене 

BFM.RU и ещё 2 42 минуты назад
Петербургского ученого обвинили в госизмене
Фото: pro-arctic.ru
Обвинение предъявлено президенту Арктической академии наук Валерию Митько.
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу Китая, сообщает «Интерфакс».
78-летнему ученому Валерию Митько предъявлено обвинение, сообщил его адвокат Иван Павлов. По его словам, Дзержинский суд Петербурга в феврале поместил Митько под домашний арест. Ученого обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай. Раскрывать другие подробности он не стал. Митько вину не признает. Раньше о деле Митько не сообщалось. Дело расследует петербургское управление ФСБ, там ситуацию не комментируют.
Как рассказал агентству осведомленный источник, секретная, по версии следствия, информация, которую Митько передал в Китай, касалась разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок; материалы, утверждает следствие, Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.
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Комментарии 6
Происшествия , Иван Павлов , ФСБ , РАН , Интерфакс , Дзержинский , Китай , Санкт-Петербург
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