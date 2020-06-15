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«Мама, водичка горячая!»: в Петербурге в бутылках с детской водой был санитайзер 

Провинция.ру 29 минут назад
В Петербурге в бутылках с водой продавали санитайзер
Фото: РИА Новости
Молодая мама из Петербурга решила предостеречь других родителей от опасности, которая угрожает малышам. Софья Быченкова в соцсетях рассказала о санитайзере, который оказался в купленных в недорогом сетевом магазине бутылках с детской водой. Ее двухлетняя дочка чудом не отравилась спиртосодержащей жидкостью.
«Вечером я открыла воду, налила ее ребенку в кружку, дочка начала пить, потом выплюнула со словами "Мама, водичка горячая!". Начинает плакать, я машинально пробую эту воду и обжигаюсь, потому что там что-то спиртосодержащее, с ребенком начинаем мыть рот», — поделилась Софья.
Открыв бутылку, они с мужем обнаружили, что внутри совсем не детская вода. Глава семьи отправился в магазин, где была куплена продукция, администратор пообещал разобраться в ситуации. Изучив записи с камер наблюдения, в магазине выяснили, что на полки с детской водой попали бутылки с санитайзером для обработки рук персонала, передает РЕН ТВ.
По словам Софьи, антисептик оказался и во второй приобретенной бутылке. Родители девочки сообщили о произошедшем в полицию. Они обеспокоены тем, что могут пострадать другие дети. Правоохранители пообещали им съездить в магазин и взять объяснительную с администрации.
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Происшествия , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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