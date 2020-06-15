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На хлопковом терминале в Ташкенте произошел крупный пожар 

ИА Regnum и ещё 1 40 минут назад
На хлопковом терминале в Ташкенте произошел пожар
Фото: РИА Новости
В Узбекистане спасатели потушили крупный пожар на хлопковом терминале в Сергелийском районе Ташкента, сообщили 15 июня в пресс-службе МЧС республики.
Сообщение о возгорании поступило 14 июня в 18:40 (16:40 мск). Потушить пожар удалось в 21:23 (19:23 мск). От разрушения удалось спасти более 2 тыс. кв. метров складских помещений.
Площадь пожара на самом крупном хлопковом терминале в Узбекистане составила 1500 кв. метров. На месте были задействованы девять единиц техники.
Напомним, 14 июня в одном из швейных цехов Андижанской области Узбекистана произошел пожар. Огонь охватил площадь 1200 кв. метров. В результате возгорания повреждено оборудование и материалы для производства изделий.
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Происшествия , Пожары , Узбекистан
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