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В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Россиянка избила ребенка в лифте
Фото: РИА Новости
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
В социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома №18Д на улице Вильского. На нем видно, как женщина несколько раз сильно ударила девочку по голове, ребенку на вид два-три года.
"Поступило сообщение от председателя совета жильцов одного из домов на улице Вильского, которая сообщила, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка. Стражи правопорядка установили, что женщина в этом доме не проживает. Покинув подъезд, она вместе с ребенком уехала на такси. В настоящее время по данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и устанавливают личности женщины и ребенка", — сообщили в главке МВД.
Граждан, которым известна эта женщина или ее местонахождение, просят обратиться в дежурную часть городской полиции.
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Происшествия , Криминал , МВД , Красноярск , Красноярский Край
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