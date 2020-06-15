Россиянка избила ребенка в лифте

В социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома №18Д на улице Вильского. На нем видно, как женщина несколько раз сильно ударила девочку по голове, ребенку на вид два-три года.

"Поступило сообщение от председателя совета жильцов одного из домов на улице Вильского, которая сообщила, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка. Стражи правопорядка установили, что женщина в этом доме не проживает. Покинув подъезд, она вместе с ребенком уехала на такси. В настоящее время по данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и устанавливают личности женщины и ребенка", — сообщили в главке МВД.

Граждан, которым известна эта женщина или ее местонахождение, просят обратиться в дежурную часть городской полиции.