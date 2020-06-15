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Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
На побережье бухты Крашенинникова в Камчатском крае выбросило большое мазутное пятно. Нефтяное загрязнение, которое вынесло на берег прибойной волной, случайно обнаружили местные рыболовы. Они сразу же выложили видео с кадрами загрязнения в социальные сети. Природоохранная прокуратура Камчатского края возбудила дело и начала поиск виновных в этом происшествии. Мазутом было покрыто более 500 метров береговой линии. Прибывшие на место специалисты природоохранной организации обработали загрязненный участок сорбентом, который поглощает нефтепродукты. Ущерб от утечки подсчитывается.
Ранее сообщалось об утечке дизельного топлива в реку Амбарка в Норильске. Там продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.
Происшествия , Видео , Камчатский Край
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