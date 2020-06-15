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Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
В Лондоне протестные акции в защиту темнокожего населения Black lives matter начали перетекать в столкновения с полицией. Британские футбольные фанаты и националисты собрались вместе, чтобы защитить колонну Нельсона от возможного вандализма со стороны Black lives matter. Около памятника стороны вступили в прямое столкновение друг с другом с использованием подручных средств, таких как бутылки, файеры и др. Чтобы разнять противоборствующие толпы людей в конфликт пришлось ввязаться и полицейским. В ходе конфликта появились пострадавшие.
Полиция разгоняла протестующих и в другой европейской столице — Париже. Там был организован несогласованный марш Black lives matter, который разгоняли слезоточивым газом.
Происшествия , Видео
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