Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне 

В Лондоне протестные акции в защиту темнокожего населения Black lives matter начали перетекать в столкновения с полицией. Британские футбольные фанаты и националисты собрались вместе, чтобы защитить колонну Нельсона от возможного вандализма со стороны Black lives matter. Около памятника стороны вступили в прямое столкновение друг с другом с использованием подручных средств, таких как бутылки, файеры и др. Чтобы разнять противоборствующие толпы людей в конфликт пришлось ввязаться и полицейским. В ходе конфликта появились пострадавшие.

Полиция разгоняла протестующих и в другой европейской столице — Париже. Там был организован несогласованный марш Black lives matter, который разгоняли слезоточивым газом.