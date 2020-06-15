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Россиянка захотела вернуть вложенное в «МММ» и перевела аферистам миллион рублей 

Lenta.ru и ещё 2 30 минут назад
Россиянка захотела вернуть деньги из «МММ» и пожалела
Фото: ТАСС
В Екатеринбурге мошенники обманом заставили 83-летнюю пенсионерку перевести им миллион рублей со сберегательного счета. Аферисты заверили, что помогут женщине вернуть средства, которые она когда-то вложила в финансовую компанию «МММ». Об этом пишет портал «Е1».
Номер мошенников пенсионерка услышала по радио. Позвонив им, она оставила свои персональные данные и сообщила, что хочет вернуть потерянные в финансовой пирамиде деньги.
«На следующий день ей перезвонила неизвестная женщина, которая рассказала, что пропавшие деньги найдены за границей. Звонившая пояснила, что для возврата денежных средств необходимо перевести на счет, который она укажет, сумму в 100 тысяч рублей», — рассказали в местном УМВД.
Деньги якобы предназначались для осуществления обменных операций с валютой. После того, как женщина перевела на счет фирмы 100 тысяч рублей через почтовое отделение, мошенники еще несколько раз заставили ее прислать им от 100 до 400 тысяч рублей. После того, как у пенсионерки закончились деньги, аферисты перестали выходить на связь.
Против организаторов фирмы было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»).
Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о росте числа аферистов, которые навязывают своим жертвам некий перерасчет пенсий. Сумма «перерасчета» в среднем составляла 50 рублей, при этом за подачу заявления и юридическое сопровождение обманщики требовали от 20 до 90 тысяч рублей.
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Происшествия , Криминал , Почта России , Пенсионный фонд РФ , МВД , Екатеринбург
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