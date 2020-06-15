Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76

Украинский военный самолет Ил-76 был сбит 14 июня 2014 года в Луганске, погибли девять членов экипажа и 40 десантников.

«За их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило», — заявил Шевченко в годовщину катастрофы.

Он пояснил, что 4 февраля 2017 года в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом Анащенко. По словам представителя МВД, Анащенко командовал ПВО ЛНР и был непосредственным виновником крушения Ил-76.