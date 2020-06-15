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Украина призналась в убийстве начальника управления милиции ЛНР 

Lenta.ru и ещё 2 31 минуту назад
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Фото: РИА Новости
Власти Украины признались в убийстве начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олега Анащенко. Его ликвидация была местью за сбитый в Луганске Ил-76, рассказал официальный представитель украинского МВД Артем Шевченко, передает «Главред».
Украинский военный самолет Ил-76 был сбит 14 июня 2014 года в Луганске, погибли девять членов экипажа и 40 десантников.
«За их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило», — заявил Шевченко в годовщину катастрофы.
Он пояснил, что 4 февраля 2017 года в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом Анащенко. По словам представителя МВД, Анащенко командовал ПВО ЛНР и был непосредственным виновником крушения Ил-76.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что существуют «неопровержимые доказательства» причастности России к гибели Ил-76. Решение сбить самолет «было принято в Кремле», а в исполнение приведено «внештатным подразделением главного управления Генштаба Вооруженных сил России, известным как частная военная компания Вагнера», заявили в Киеве.
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Комментарии 2
Происшествия , В мире , Украина , Убийство , Человек года , Артем Шевченко , Олег Анащенко , Генштаб , СБУ , МВД , Луганск
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