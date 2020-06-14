На юге Ирана произошло землетрясение

Сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на юге Ирана

Очаг находился на глубине 10 км. Произошло землетрясение в 224 км к юго-востоку от города Шираз (провинция Фарс). В нём проживает около 1,25 млн человек. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет, передаёт ТАСС.

Ранее на китайскую провинцию Гуандун на юго-востоке страны обрушился тропический шторм «Нури». Его скорость достигала 23 метров в секунду. Метеорологи считают, что «Нури» будет двигаться со скоростью 20–25 километров в час на северо-запад. Он ослабнет до тропической депрессии во второй половине воскресенья.

NEWS.ru писал, что у побережья Тайваня сейсмологи зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 балла. Очаг находился на глубине 20 километров.