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Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково 

News.ru 2 часа назад
Один из пассажиров столкнувшихся в Пулково самолётов рассказал, что взлёт проходил как обычно. Он признался, что начинал засыпать, когда почувствовал резкое торможение.
Я даже сразу не понял. Так, ничего особенного. Это случилось перед поворотом на взлётную полосу, — поделился пассажир самолета в беседе с «360».
Он отметил, что паники на борту не было.
В Пулково столкнулись два самолета
Инцидент произошёл в 12:50 на лётном поле. Boeing 737-800 S7 Airlines при рулении зацепил крылом Airbus 320 «Уральских авиалиний». Рейсы должны были вылететь в Иркутск и Калининград.
В результате никто не пострадал, но пассажиров пришлось высадить. Они полетят на других лайнерах.
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Её предметом является соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Видео , Boeing , АК S7 , Уральские авиалинии
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