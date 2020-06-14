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Стало известно о единственном потерпевшем в деле Ефремова 

Lenta.ru 28 минут назад
Стало известно о единственном потерпевшем в деле Ефремова
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Потерпевшим в деле Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, может стать родной брат погибшего Сергея Захарова. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала официальная супруга Сергея Маргарита.
На вопрос, проходит ли она по делу в качестве потерпевшей, Маргарита сказала, что «в деле потерпевшую сторону будет представлять родной брат Сергея». Когда издание попыталось уточнить, почему он является единственным потерпевшим, несмотря на то, что у погибшего есть дети, женщина еще раз повторила свой первый ответ. «Очень много вопросов. Скорее всего, да, брат погибшего будет единственным потерпевшим», — сказала она.
Издание также поинтересовалось, принимает ли Маргарита извинения Ефремова. «Я не хочу на эту тему ни с кем разговаривать», — ответила она.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон курьера Сергея Захарова. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался на следующее утро от обильной кровопотери.
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Происшествия , Сергей Захаров , Московский комсомолец , Москва
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