Стало известно о единственном потерпевшем в деле Ефремова 

Потерпевшим в деле Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы , может стать родной брат погибшего Сергея Захарова . Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала официальная супруга Сергея Маргарита.

На вопрос, проходит ли она по делу в качестве потерпевшей, Маргарита сказала, что «в деле потерпевшую сторону будет представлять родной брат Сергея». Когда издание попыталось уточнить, почему он является единственным потерпевшим, несмотря на то, что у погибшего есть дети, женщина еще раз повторила свой первый ответ. «Очень много вопросов. Скорее всего, да, брат погибшего будет единственным потерпевшим», — сказала она.

Издание также поинтересовалось, принимает ли Маргарита извинения Ефремова. «Я не хочу на эту тему ни с кем разговаривать», — ответила она.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон курьера Сергея Захарова. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался на следующее утро от обильной кровопотери.