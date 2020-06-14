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Электричка сбила подростка у станции «Ухтомская» Казанского направления МЖД 

Москва24 и ещё 2 4 часа назад
Электричка сбила подростка в столице
Фото: РИА Новости
В районе станции "Ухтомская" Казанского направления Московской железной дороги электричка сбила подростка.
"Электропоездом сообщением Москва — Ипподром был травмирован 17-летний подросток. Пострадавшего с различными травмами доставили в медучреждение", — приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что человек попал под поезд на ж/д платформе Трикотажная МЦД-2 в Москве. По предварительной информации, мужчина пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Из-за происшествия фиксировалась задержка в движении поездов.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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