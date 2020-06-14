Сотрудник ФСИН пришел в квартиру актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом. Об этом сообщает РЕН ТВ, опубликовавшее видео посещения жилья фсиновцем.
Журналисты предполагают, что инспектор проверяет соблюдение артистом условий содержания.
По решению Таганского суда Москвы, актер находится под домашним арестом до 9 августа.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. За рулем джипа артист врезался в фургон «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Экспертиза обнаружила, что Ефремов сел за руль нетрезвым.
Ранее «Рамблер» сообщал, что полковник ФСИН смоделировал тюремные будни 56-летнего актера Михаила Ефремова после вынесения приговора. В колонии-поселении он будет библиотекарем, сможет смотреть футбол и даже заказать себе деликатесы из ресторана.