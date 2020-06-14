Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К Ефремову пришли с проверкой 

Майк Габриелян и ещё 1 20 минут назад
Сотрудник ФСИН пришел в квартиру актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом. Об этом сообщает РЕН ТВ, опубликовавшее видео посещения жилья фсиновцем.
Журналисты предполагают, что инспектор проверяет соблюдение артистом условий содержания.
«А я сяду на 10 лет»: Ефремов напророчил свою судьбу
По решению Таганского суда Москвы, актер находится под домашним арестом до 9 августа.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. За рулем джипа артист врезался в фургон «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Экспертиза обнаружила, что Ефремов сел за руль нетрезвым.
Ранее «Рамблер» сообщал, что полковник ФСИН смоделировал тюремные будни 56-летнего актера Михаила Ефремова после вынесения приговора. В колонии-поселении он будет библиотекарем, сможет смотреть футбол и даже заказать себе деликатесы из ресторана.
Комментарии 37
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
Видео
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
00:14
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Происшествия Пожары
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
00:19
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Шоу-бизнес
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
01:41
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
Происшествия
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
01:13
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение