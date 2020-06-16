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Ефремов не стал обжаловать решение отправить его под домашний арест 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Ефремов отказался обжаловать решение суда
Фото: РИА Новости
Артист Михаил Ефремов не стал обжаловать решение Таганского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
"Мы не стали обжаловать, так как Ефремов восстанавливается после травм, полученных в ДТП", — сказал защитник, не уточнив подробности.
Ранее источник ТАСС, знакомый с ходом следствия, заявил, что Ефремов решил не обжаловать решение о домашнем аресте.
Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС , Москва
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