Ефремов отказался обжаловать решение суда

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Артист Михаил Ефремов не стал обжаловать решение Таганского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"Мы не стали обжаловать, так как Ефремов восстанавливается после травм, полученных в ДТП", — сказал защитник, не уточнив подробности.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ходом следствия, заявил, что Ефремов решил не обжаловать решение о домашнем аресте.