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Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео 

Майк Габриелян и ещё 1 22 минуты назад
В центре Москвы молодые люди совершили половой акт на глазах у прохожих. Инцидент зафиксировали на видео. На скандально известной Хохловской площади пара занялась сексом.
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Собравшиеся вокруг и не думали порицать бесстыдников, а увлеченно снимали процесс спаривания на смартфоны, сообщает издание «Подъём».
В московском управлении МВД заявили, что в полицию по поводу непристойного поведения никто не обращался.
«Пока нам такой информации не поступало», — сказали в главке.
Комментаторы в соцсетях не остались равнодушными. Многие иронизируют. Есть те, кто пишут, что Москва опозорилась на всю страну.
«Не ***тся, а перформанс».
«Пусть жители стран смотрят на настоящую Москву и лицо москвичей».
«Животные. Других слов нет».
«Сразу видно понаехов в первом поколении».
«Москвичи… Что тут скажешь».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Хохловская площадь в центре Москвы, которую горожане прозвали Ямой, нередко становится эпицентром бурных событий. После реконструкции амфитеатр превратился в модное молодёжное место. Днем здесь проходят мастер-классы и концерты, а по ночам собирается неформальная молодежь и устраивает гулянки. Жители окрестных домов неоднократно жаловались на шум и множество пьяных.
Временами сюда наведывается полиция или активисты, которые пытаются бороться с шумными компаниями. Однако непристойные «перформансы» продолжаются.
Комментарии 42
Происшествия , Видео , Пожары , МВД , Москва
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