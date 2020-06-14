Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео 

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В центре Москвы молодые люди совершили половой акт на глазах у прохожих. Инцидент зафиксировали на видео. На скандально известной Хохловской площади пара занялась сексом.

Собравшиеся вокруг и не думали порицать бесстыдников, а увлеченно снимали процесс спаривания на смартфоны, сообщает издание «Подъём».

В московском управлении МВД заявили, что в полицию по поводу непристойного поведения никто не обращался.

«Пока нам такой информации не поступало», — сказали в главке.

Комментаторы в соцсетях не остались равнодушными. Многие иронизируют. Есть те, кто пишут, что Москва опозорилась на всю страну.

«Не ***тся, а перформанс».

«Пусть жители стран смотрят на настоящую Москву и лицо москвичей».

«Животные. Других слов нет».

«Сразу видно понаехов в первом поколении».

«Москвичи… Что тут скажешь».

Ранее «Рамблер» сообщал, что Хохловская площадь в центре Москвы, которую горожане прозвали Ямой, нередко становится эпицентром бурных событий. После реконструкции амфитеатр превратился в модное молодёжное место. Днем здесь проходят мастер-классы и концерты, а по ночам собирается неформальная молодежь и устраивает гулянки. Жители окрестных домов неоднократно жаловались на шум и множество пьяных.

Временами сюда наведывается полиция или активисты, которые пытаются бороться с шумными компаниями. Однако непристойные «перформансы» продолжаются.