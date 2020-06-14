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Появилось видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково 

Lenta.ru 29 минут назад
Появилось видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
На опубликованных кадрах видно, что столкнулись воздушные судна авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7.
По информации журналистов, инцидент произошел, когда самолет «Уральских авиалиний» ждал очереди на взлет. На борту находились 84 пассажира, их отправили в терминал ожидать резервный борт. Сообщается также, что ВВП-1 сейчас закрыта, работает только вторая полоса.
Как сообщалось ранее, столкновение воздушных судов, следующих рейсами Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград, произошло при рулении. Пострадавших нет.
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Происшествия , Видео , АК S7 , Уральские авиалинии , Санкт-Петербург
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