Нефтяники устроили массовую драку касками 

Сахалинские нефтяники устроили эффектную драку защитными касками. Серьёзно пострадавших нет, сообщает издание «Сахалин и Курилы»

Четверо мужчин вступили в необычную схватку на неопознанном пока объекте нефтегазовой отрасли. На кадрах драчуны облачены в спецодежду разных компаний — оранжевую и красную.

Журналисты предположили, что это представители нескольких фирм-подрядчиков.

Бой происходил на фоне «вахтовок» — камазов, переделанных под перевозку людей. В спарринге сначала участвовали двое мужчин. Слышно, как они громко бьют друг друга касками по головам.

Потом к бойцу в оранжевой спецовке присоединился еще один член команды «оранжевых». Он борцовским приемом уложил соперника в лужу рядом с вахтовкой. Лежачего успели немного поколотить, но ему на помощь прибежал товарищ в красной спецодежде. После этого расклад сил изменился.

Бой длился меньше минуты, дерущихся разняли подошедшие коллеги. Установить, на каком объекте произошла драка, пока не удалось. В соцсетях пишут, что инцидент мог произойти на Объединенном береговом технологическом комплексе «Лунское».

Однако пока эта информация не может быть признана достоверной — официальных комментариев случившегося нет.

Пользователи Сети в комментариях также пишут, что всплеск агрессии может быть вызван вахтами, удлинившимися из-за пандемии. Из-за необходимости пребывания в обсерваторах у многих нефтяников вахта увеличилась до трех месяцев. На прошлой неделе рабочие обратились к губернатору Сахалина с просьбой отменить обсервацию, заменив ее тестом на COVID-19.