Во ФСИН раскрыли, как будет сидеть Ефремов

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Еда из ресторана, люксовое жилье и ноутбук: как будет сидеть Михаил Ефремов 

Экспресс газета 53 минуты назад
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал, какими могут быть тюремные будни 56-летнего актера театра и кино Михаила Ефремова после вынесения приговора о пьяном ДТП, повлекшем смерть человека. По словам офицера, суд скорее всего отправит артиста в колонию-поселение, где отбывают срок те, кто совершил преступления без умысла. Примечательно, что зэки могут распоряжаться деньгами и даже заказать себе еду из ресторана.
«Водочки или коньячку он себе не купит. А вот еду из ресторана вполне получится заказать. Вкусный стейк, шашлычок грузинский или салат «Цезарь». Все же оформляется по телефону или онлайн. А телефоны у заключенных есть в доступе. Но, правда, их придется сдавать в определенное время. Чтобы много не разговаривал с родными. Возможно, у Ефремова будет даже ноутбук. Он сможет читать новости в Интернете, смотреть фильмы. Но его тоже в определенное время придется сдавать начальству», — рассказал Макиенко.
Уголовники отбывают срок в общежитии за городом. По желанию, Михаил Олегович сможет сделать в своем бараке ремонт. Однако затем, примерно через год, за хорошее поведение Ефремову могут разрешить переехать в частную квартиру или дом. Там артиста смогут навещать друзья и родственники.
«Это будет, когда администрация поймет, что он начал исправляться. Через год примерно. Жилье должно быть в том же населенном пункте. Открываешь сайт объявлений и снимаешь квартирку или домик. Можно найти люксовый вариант — никто не запретит. Или ремонт сделать, если с хозяевами договорится», — отметил Василий Макиенко, которого цитирует «Комсомольская правда».
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН , Комсомольская правда
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