Во ФСИН раскрыли, как будет сидеть Ефремов

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал, какими могут быть тюремные будни 56-летнего актера театра и кино Михаила Ефремова после вынесения приговора о пьяном ДТП, повлекшем смерть человека. По словам офицера, суд скорее всего отправит артиста в колонию-поселение, где отбывают срок те, кто совершил преступления без умысла. Примечательно, что зэки могут распоряжаться деньгами и даже заказать себе еду из ресторана.

«Водочки или коньячку он себе не купит. А вот еду из ресторана вполне получится заказать. Вкусный стейк, шашлычок грузинский или салат «Цезарь». Все же оформляется по телефону или онлайн. А телефоны у заключенных есть в доступе. Но, правда, их придется сдавать в определенное время. Чтобы много не разговаривал с родными. Возможно, у Ефремова будет даже ноутбук. Он сможет читать новости в Интернете, смотреть фильмы. Но его тоже в определенное время придется сдавать начальству», — рассказал Макиенко.

Уголовники отбывают срок в общежитии за городом. По желанию, Михаил Олегович сможет сделать в своем бараке ремонт. Однако затем, примерно через год, за хорошее поведение Ефремову могут разрешить переехать в частную квартиру или дом. Там артиста смогут навещать друзья и родственники.