Полицейский расстрелял пьяных россиян 

Подмосковье полицейский открыл огонь по трем напавшим на него пьяным хулиганам. Инцидент произошел накануне ночью в селе Середа городского округа Шаховская, сообщает МК

В селе отдыхал полицейский из Москвы, 26-летний оперативник из Северного Тушино. Он в гражданской одежде направился в круглосуточный продуктовый магазин, где к нему подошли трое хулиганов. Они потребовали у старшего лейтенанта деньги. Злоумышленники повалили оперативника на землю и начали избивать. Офицер в ответ открыл огонь из травматического пистолета. Трое нападавших, жители села 24, 25 и 29 лет получили различные ранения. Им оказали медпомощь и отпустили. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.