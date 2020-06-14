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Полицейский расстрелял пьяных россиян 

Майк Габриелян 14 минут назад
Полицейский расстрелял пьяных россиян
Фото: РИА Новости
В Подмосковье полицейский открыл огонь по трем напавшим на него пьяным хулиганам. Инцидент произошел накануне ночью в селе Середа городского округа Шаховская, сообщает МК.
В селе отдыхал полицейский из Москвы, 26-летний оперативник из Северного Тушино. Он в гражданской одежде направился в круглосуточный продуктовый магазин, где к нему подошли трое хулиганов. Они потребовали у старшего лейтенанта деньги. Злоумышленники повалили оперативника на землю и начали избивать. Офицер в ответ открыл огонь из травматического пистолета. Трое нападавших, жители села 24, 25 и 29 лет получили различные ранения. Им оказали медпомощь и отпустили. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.
Ранее «Рамблер» писал, что в Татарстане пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео.
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