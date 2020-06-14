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Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету 

Lenta.ru 54 минуты назад
По вылетевшему из Москвы самолету ударила молния
Фото: РИА Новости
Молния ударила в российский пассажирский самолет во время полета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на субботу, 13 июня. Известно, что разряд попал в воздушное судно Embraer 170 авиакомпании «Сибирь», следовавшее по маршруту из Москвы в Ульяновск, во время обхода грозовых облаков.
В результате экипаж лайнера принял решение продолжить полет в пункт назначения.
13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus. Известно, что в результате произошедшего никто не пострадал, судно не получило повреждений и совершило посадку в пункте назначения в штатном режиме.
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