По вылетевшему из Москвы самолету ударила молния

Молния ударила в российский пассажирский самолет во время полета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на субботу, 13 июня. Известно, что разряд попал в воздушное судно Embraer 170 авиакомпании «Сибирь» , следовавшее по маршруту из Москвы в Ульяновск, во время обхода грозовых облаков.

В результате экипаж лайнера принял решение продолжить полет в пункт назначения.

13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus. Известно, что в результате произошедшего никто не пострадал, судно не получило повреждений и совершило посадку в пункте назначения в штатном режиме.