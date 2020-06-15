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Адвокат Ефремова рассказал, зачем актер записал видеообращение 

РИА Новости и ещё 18 1 час назад
Почему Ефремов решил записать видеообращение
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова, потому что журналисты несколько раз вырезали его публичные извинения, заявил в беседе с "Московским Комсомольцем" адвокат артиста Эльман Пашаев.
Юрист рассказал, что сам предложил актеру снять ролик, а тот даже не знал, что запись опубликуют.
"Дело в том, что Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье?" — сказал Пашаев.
Также адвокат отметил, что публикацию ролика согласовали со следователем, так что актер не нарушил условий домашнего ареста.
Неделю назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза выяснила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по которому Ефремову грозит до 12 лет. Спустя несколько дней после ДТП артист записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего. При этом адвокат, представляющий интересы родственников Захарова, заявил, что родные и близкие мужчины отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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