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Мать выбросила свою новорождённую девочку в мусорный контейнер 

СОВА 1 час назад
Мать выбросила дочь в мусорный контейнер
Фото: Соцсети
Экспертиза установила, что ребёнок родился здоровым.
Вчера, 13 июня, в соцсетях появился пост о том, что мёртвый младенец был обнаружен в одном из мусорных баков Рязани. Девочка родилась здоровой, заключила экспертиза. Теперь правоохранители города разыскивают детоубийцу. Отметим, на момент публикации новости комментарий от СУ СК по Рязанской области получить не удалось.
К посту со страшными фотографиями меньше чем за сутки появилось около 1000 комментариев. Большинство пользователей осудили горе-мать, посчитав ее маргинальным элементом общества.
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