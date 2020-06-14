Мать выбросила дочь в мусорный контейнер

Экспертиза установила, что ребёнок родился здоровым.

Вчера, 13 июня, в соцсетях появился пост о том, что мёртвый младенец был обнаружен в одном из мусорных баков Рязани . Девочка родилась здоровой, заключила экспертиза. Теперь правоохранители города разыскивают детоубийцу. Отметим, на момент публикации новости комментарий от СУ СК по Рязанской области получить не удалось.

К посту со страшными фотографиями меньше чем за сутки появилось около 1000 комментариев. Большинство пользователей осудили горе-мать, посчитав ее маргинальным элементом общества.