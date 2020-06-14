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В Харьковской многоэтажке произошел взрыв газа 

Luga1news.ru 1 час назад
В Харьковской многоэтажке произошел взрыв газа
Фото: Luga1news.ru
В одном из жилых многоэтажных домов Харькова произошел взрыв газового баллона, жертв и пострадавших удалось избежать. Об этом сообщает Новороссия со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения на автоцистернах и 1 автолестница. Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что в квартире на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров… Во время взрыва никто из людей не пострадал», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва в доме были выбиты окна, двери между комнатами и рама балкона. Также загорелись вещи в квартире — теперь восстановлению они не подлежат.
Напомним, 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево при взрыве газа обрушился подъезд дома. Основная версия взрыва — неисправность газового оборудования в квартире на третьем этаже.
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