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России за последние сутки выявили 8835 новых случаев коронавируса. Статистику на 14 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 119 летальных исходов. Выздоровели 5409 человек. Из всех пациентов 36,2% не имели клинических симптомов болезни. Суточный рост составил 1,7%, как и накануне.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (1477), Московской области (717), Петербурге (256), Свердловской области (254), Ханты-Мансийском АО (229). Воронежской области (219), Нижегородской (215) и Иркутской области (209). Меньше всего новых случаев в Севастополе (4), Еврейской АО (3), Ненецком АО (1) и Чукотском АО (0).

С момента пандемии в России проведено более 14,8 млн тестов. Выявлено 528 964 случая коронавируса. Вылечились 280 050 человек. Зарегистрировано 6 948 летальных исходов.