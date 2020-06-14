Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса 

Майк Габриелян 1 час назад
В России за последние сутки выявили 8835 новых случаев коронавируса. Статистику на 14 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 119 летальных исходов. Выздоровели 5409 человек. Из всех пациентов 36,2% не имели клинических симптомов болезни. Суточный рост составил 1,7%, как и накануне.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (1477), Московской области (717), Петербурге (256), Свердловской области (254), Ханты-Мансийском АО (229). Воронежской области (219), Нижегородской (215) и Иркутской области (209). Меньше всего новых случаев в Севастополе (4), Еврейской АО (3), Ненецком АО (1) и Чукотском АО (0).
С момента пандемии в России проведено более 14,8 млн тестов. Выявлено 528 964 случая коронавируса. Вылечились 280 050 человек. Зарегистрировано 6 948 летальных исходов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что главу российского города госпитализировали с COVID-19.
Комментарии 37
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
«Если бы с ними расправились, не было бы „Норд-Оста“»
«Если бы с ними расправились, не было бы „Норд-Оста“»
Видео
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
01:38
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
Политика США
«Трамп больше не президент США»
02:59
«Трамп больше не президент США»
В мире Происшествия
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение