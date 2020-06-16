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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию 

Газета.Ru и ещё 17 1 час назад
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
Фото: РИА Новости
В Дагестане четверо полицейских пострадали в результате нападения на них граждан Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева.
Он рассказал, что конфликт произошел между полицейскими и находящимися на территории Дербента и Дербентского района гражданами Азербайджана, которые не смогли выехать из России в связи с закрытием границы из-за пандемии.
Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы. Нарушителей доставили в отдел полиции.
По словам Шихиева, поврежден также служебный транспорт полицейских.
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Происшествия , Азербайджан , Республика Дагестан
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