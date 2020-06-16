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Азербайджанцы подняли бунт в России 

Артём Кульша и ещё 17 17 минут назад
Азербайджанцы подняли бунт в России
Фото: РИА Новости
Четверо сотрудников полиции пострадали в результате конфликта с гражданами Азербайджана в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев.
Некоторое количество азербайджанцев, как сообщал «Рамблер», не смогли покинуть территорию России по причине закрытия государственной границы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторые из них были размещены в пункте временного размещения неподалеку от села Куллар Дербентского района Дагестана.
«Здесь есть волнения», — рассказал вчера Шихиев.
По его словам, вечером в понедельник граждане Азербайджана потребовали, чтобы их всех пропустили через границу. Местные власти вызвали на место сотрудников полиции и Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) и вступили с азербайджанцами в переговоры.
Позже Шихиев сообщил, что конфликт урегулирован. В результате него пострадали четверо полицейских. Они был госпитализированы.
В свою очередь, нарушители из числа граждан Азербайджана были доставлены в отдел полиции.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Росгвардия , Азербайджан , Республика Дагестан
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