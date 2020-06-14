Разлив нефти произошел в Канаде

Нефтепровод Trans Mountain в городе Абботсфорд в канадской провинции Британская Колумбия пришлось закрыть из-за разлива сырья.

О чрезвычайном происшествии стало известно 13 июня, на месте происшествия специальные группы взяли разлив под контроль и ведут работы по очищению территории.

Соответствующие регулирующие органы были уведомлены, угрозы для общества нет, — говорится в заявлении компании.

Причины произошедшего выясняются, масштаб происшествия пока не известен, но представители Trans Mountain уверили, что разлив сдержан и они будут информировать общественность о происходящем на объекте.

Как писал NEWS.ru ранее, большинство ёмкостей, привезённых в Норильск для хранения собранного дизельного топлива, уже заполнены. Всего было привезено 97 ёмкостей общей вместимостью 24,2 тысячи кубометров.