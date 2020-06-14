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Разлив нефти произошёл в Канаде 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Разлив нефти произошел в Канаде
Фото: facebook.com/TransMtn
Нефтепровод Trans Mountain в городе Абботсфорд в канадской провинции Британская Колумбия пришлось закрыть из-за разлива сырья.
О чрезвычайном происшествии стало известно 13 июня, на месте происшествия специальные группы взяли разлив под контроль и ведут работы по очищению территории.
Соответствующие регулирующие органы были уведомлены, угрозы для общества нет, — говорится в заявлении компании.
Причины произошедшего выясняются, масштаб происшествия пока не известен, но представители Trans Mountain уверили, что разлив сдержан и они будут информировать общественность о происходящем на объекте.
Как писал NEWS.ru ранее, большинство ёмкостей, привезённых в Норильск для хранения собранного дизельного топлива, уже заполнены. Всего было привезено 97 ёмкостей общей вместимостью 24,2 тысячи кубометров.
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Происшествия , В мире , Другое , Канада , Колумбия
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