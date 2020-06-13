Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани сняли режим ЧС, введенный из-за пожара на газораспределительной станции 

ТАСС 1 час назад
В Казани сняли режим ЧС
Фото: МЧС России
Режим ЧС в Казани, введенный в субботу для тушения крупного пожара, в котором погибли два человека, сняли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Такой режим был введен для органов управления и сил, участвовавших в ликвидации пожара на газораспределительной станции.
"Режим ЧС снят", — сказал собеседник агентства.
Взрыв произошел около 22:00 мск в пятницу в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". В тушении участвовали 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник, пожар ликвидирован через 18 часов, в 16:08 мск в субботу. В результате ЧП один человек погиб, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
ТАСС: последние новости
Мужчину ранили из пистолета в ходе конфликта на востоке Москвы Мужчину ранили из пистолета в ходе конфликта на востоке Москвы В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Происшествия , Казань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне
Помпео обратился к россиянам
Помпео обратился к россиянам
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение