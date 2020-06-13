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Мужчину ранили из пистолета в ходе конфликта на востоке Москвы 

ТАСС и ещё 3 58 минут назад
В Москве произошел конфликт со стрельбой
Фото: РИА Новости
Конфликт со стрельбой произошел на Бойцовой улице на востоке Москвы, пострадал один человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"В 19:43 на службу "02" поступило сообщение о том, что по адресу: улица Бойцовая, дом 1 произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в своего оппонента, а затем скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.
Полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемый разыскивается.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший госпитализирован с ранением в живот.
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Происшествия , Криминал , Пожары , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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