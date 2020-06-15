Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ , ему предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Санкция по данной статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, Уилан обвиняется в шпионаже в пользу американских спецслужб. Помимо американского гражданства Уилан является подданным Великобритании, Ирландии и Канады. Кроме того, он проходил службу в рядах морской пехоты США. Также СМИ сообщали, что после увольнения со службы Уилан работал в компании по производству автозапчастей BorgWarner и неоднократно посещал территорию РФ, несмотря на то, что у компании нет представительства в России.

Сам Уилан свою вину отрицает и считает дело сфабрикованным. Материалы дела находятся под грифом «секретно», весь процесс проходил в закрытом для прессы и слушателей режиме.