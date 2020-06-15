Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ, ему предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Санкция по данной статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, Уилан обвиняется в шпионаже в пользу американских спецслужб. Помимо американского гражданства Уилан является подданным Великобритании, Ирландии и Канады. Кроме того, он проходил службу в рядах морской пехоты США. Также СМИ сообщали, что после увольнения со службы Уилан работал в компании по производству автозапчастей BorgWarner и неоднократно посещал территорию РФ, несмотря на то, что у компании нет представительства в России.
Сам Уилан свою вину отрицает и считает дело сфабрикованным. Материалы дела находятся под грифом «секретно», весь процесс проходил в закрытом для прессы и слушателей режиме.