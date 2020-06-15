Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж 

Агентство «Москва» и ещё 17 25 минут назад
Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ, ему предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Санкция по данной статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, Уилан обвиняется в шпионаже в пользу американских спецслужб. Помимо американского гражданства Уилан является подданным Великобритании, Ирландии и Канады. Кроме того, он проходил службу в рядах морской пехоты США. Также СМИ сообщали, что после увольнения со службы Уилан работал в компании по производству автозапчастей BorgWarner и неоднократно посещал территорию РФ, несмотря на то, что у компании нет представительства в России.
Сам Уилан свою вину отрицает и считает дело сфабрикованным. Материалы дела находятся под грифом «секретно», весь процесс проходил в закрытом для прессы и слушателей режиме.
Агентство «Москва»: последние новости
Сумку более чем с 1 млн руб. украли из Mercedes пенсионера в Хамовниках Сумку более чем с 1 млн руб. украли из Mercedes пенсионера в Хамовниках СК опроверг информацию о расследовании ведомством дела актера Ефремова СК опроверг информацию о расследовании ведомством дела актера Ефремова УФСИН по Москве: На актера Ефремова наденут электронный браслет УФСИН по Москве: На актера Ефремова наденут электронный браслет
Комментарии 4
Происшествия , Видео , США , Самоизоляция , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла лжехирург Алена Верди
Умерла лжехирург Алена Верди
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Видео
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение