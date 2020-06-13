Раненый на Невском проспекте студент умер

Петербурге скончался раненый на Невском проспекте студент. Владислава Голикова в голову ранил из травматического пистолета охранник Заур Каримов. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

В вузе отметили, что информация о месте и времени прощания будет объявлена позднее.

По данным следствия, 4 июня студент пришёл в фирму, чтобы вернуть деньги за невыполненную услугу по оформлению санитарной книжки. Между Голиковым и Каримовым возник конфликт, и охранник выстрелил в него из пистолета, а затем скрылся. Студент был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Охранника задержали на следующий день в квартире его сестры.